Росстат отчитался о рекордном росте ВВП за шесть лет. Это стало возможно после пересчета данных о строительстве

Росстат дал первую оценку роста ВВП в 2018 году. По данным ведомства, объем ВВП составил 103,6 триллиона рублей, что на 2,3% больше предыдущего года.

Такого роста ВВП в России не было с 2012 года, по итогам которого экономика увеличилась на 3,7%. В 2017 году рост составил только 1,6%.

Самые значительные изменения, как следует из данных Росстата, произошли в области строительства. Если в 2017 году отрасль сократилась на 1,2%, то в 2018-м выросла сразу на 4,7%.

Такие изменения в оценке строительной отрасли совпадают с пересмотром, который Росстат провел в январе. Тогда ведомство рассказало, что, пересчитав данные по строительству за два года (2017-2018), обнаружило бурный рост за счет объектов в Ямало-Ненецком автономном округе.

Даже с учетом пересмотра данных Росстата курирующее его Минэкономразвития ожидало годовой рост ВВП только 2%.