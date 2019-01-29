Минэкономразвития объяснило неожиданный рост ВВП России строительством в ЯНАО

Пересмотр данных о росте строительной отрасли, приведший к неожиданному росту всей экономики России по итогам 2018 года, связан с динамикой в одном регионе страны — Ямало-Ненецком автономном округе.

Как объясняет Минэкономразвития в обзоре «Картина экономики», поступившем в РБК, динамика строительства обычно коррелирует с ростом инвестиций, и эти показатели в среднем по России существенно не расходились.

В ЯНАО же инвестиции в здания и сооружения превышали объем строительных работ в шесть раз: 592 против 97 миллиардов рублей — это расхождение было обнаружено только при пересмотре данных в конце года.

25 января Минэкономразвития отчиталось, что экономика России по итогам 2018 года выросла на 2%. При этом в августе 2018 года ведомство прогнозировало, что экономика вырастет лишь на 1,8%.

В отчете более высокий, чем предполагалось, рост ВВП объяснялся новыми данными Росстата о ситуации в строительной отрасли, но не уточнялось, что это за данные.