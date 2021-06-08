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Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В мае в Петербурге сразу несколько человек получили тяжелые травмы из-за электросамокатов. Среди пострадавших были дети

Вечером 13 мая в Петербурге попал в больницу 31-летний солист балета Мариинского театра Давид Залеев. Он получил тяжелую травму головы при падении с электросамоката. Как сообщила «Фонтанка», Залеев ехал на самокате по тротуару пьяным, и упал, задев прохожего. Танцовщика ввели в кому. Он пришел в сознание лишь спустя две с лишним недели.

В тот же вечер, 13 мая, группа молодых людей на электросамокатах сбила двух прохожих на Невском проспекте. Второй пострадавший — писатель Валерий Айрапетян — вступил с обидчиками в конфликт, и те его избили. Он попал в больницу с переломами ребер. СК возбудил дело о хулиганстве и задержал двух подозреваемых. 18 мая суд отправил их под арест.

26 мая в связи с инцидентом на Невском было возбуждено еще одно дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантами в нем стали «неустановленные лица из числа руководства одной из коммерческих структур», которые «пренебрегая безопасностью иных участников движения», предоставили электросамокаты в аренду подозреваемым. Название сервиса аренды СК не назвал, но пресс-служба судов Петербурга сообщила, что подозреваемые использовали самокаты Whoosh.

Позднее СК провел обыски в Whoosh и других городских сервисах аренды самокатов: Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Следственные действия были связаны не только с инцидентом на Невском, но и со случаями травмирования детей: 1 и 2 июня двух четырехлетних мальчиков и пятилетнюю девочку в разных районах Петербурга сбили электросамокаты. Дети были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии. Подозреваемых задержали, против них возбуждены дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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На этом травмы из-за электросамокатов в Петербурге не закончились. Например, 3 июня были госпитализированы еще двое детей, 4 июня — пенсионерка, получившая перелом позвоночника. Аварии с самокатами происходили и в других городах России, например, в Москве, Петрозаводске, Новосибирске, Волгограде, Хабаровске. СК предупредил об участившихся случаях «агрессивного вождения электросамокатов», а глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал урегулировать законодательство об их передвижении.

Ретейлеры говорят об ажиотажном спросе на электросамокаты. Число аварий с ними тоже растет

В 2020 году «Ведомости» со ссылкой на крупных ретейлеров сообщали об «ажиотажном» спросе на электротранспорт — в частности, на AliExpress продажи электросамокатов в мае 2020-го выросли на 350% по сравнению с апрелем. В 2021 году спрос на самокаты продолжил расти, писал «Коммерсант».

Кроме частных самокатов, по российским городам ездят и арендные. Первый кикшеринг в России появился в 2018 году. Это был «Делисамокат» от каршеринга «Делимобиль». Сейчас по всей стране работают не менее пяти крупных сервисов аренды самокатов. Самым успешным из них является Whoosh, который в 2020 году увеличил свою выручку и прибыль в 15 раз по сравнению с предыдущим годом — до одного миллиарда и 375 миллионов рублей соответственно.

Вместе с ростом популярности электросамокатов растет и количество аварий с ними. По данным МВД России, в 2020 году с участием самокатов, гироскутеров, сегвеев, моноколес и других средств передвижения с электродвигателем по всей стране произошло 331 ДТП (+183% по сравнению с предыдущим годом), в которых погибли шесть человек (+50%) и пострадали еще 347 человек (+184%).

В России у электросамокатов нет четкого правового статуса. Над ним думают уже несколько лет — но когда он появится, непонятно

Сейчас пользователи электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других подобных устройств приравнены (в зависимости от мощности устройства) к пешеходам, велосипедистам или водителям мопедов. В последнем случае они обязаны иметь права категории М и несут такую же ответственность за нарушения, как водители других транспортных средств. Из-за этого им уже стали назначать штрафы, арест или обязательные работы за езду в пьяном виде, отказ от прохождения медосвидетельствования или вождение без прав.

В 2019 году Минтранс разработал поправки в правила дорожного движения, в которых предложил отнести электросамокаты к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), разрешить им при определенных условиях выезжать на тротуары, пешеходные дорожки и проезжую часть дорог, а также ограничить их скорость 20 километрами в час, если они движутся в одном пространстве с пешеходами. Эксперты сочли, что предложения Минтранса лишь увеличивают опасность для участников дорожного движения, и их отправили на доработку.

В феврале 2021-го Минтранс показал новую версию изменений в ПДД. Ведомство предложило ограничить скорость СИМ 25 километрами в час (в том числе на проезжей части). В апреле свою позицию по электросамокатам представила комиссия Общественной палаты: она предложила приравнять устройства к мопедам и разрешить ездить на них по обочине или по краю проезжей части. В июне с поправками выступил и президентский Совет по правам человека (СПЧ), предложивший, в частности, ввести для самокатов номерные знаки.

Какие из этих предложений будут приняты и когда — неизвестно. Руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов заявил «Русской службе Би-би-си», что предложения Минтранса содержат все необходимые нормы, и непонятно, почему их до сих пор не приняли. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин пояснил, что критерии для контроля за электросамокатами разработать крайне сложно, и с этой проблемой сталкивается не только Россия.

Владелец самоката — это по законодательству тот же пешеход, но при этом такой пешеход может развивать скорость до 60 километров в час. Тогда логично ограничить скорость чем-то близким к скорости пешехода — 5-10 километров в час. Но даже если ограничить скорость законодательно, то кто это будет контролировать? Для этого нужны дорогие дорожные камеры, специальные службы, которые обрабатывают информацию и рассылают штрафы.

Регулировать правила движения самокатов пытаются на местном уровне. Сервисы кикшеринга не против некоторых ограничений.

Пока на федеральном уровне четкого статуса у электросамокатов нет, регулировать правила передвижения на этих устройствах пытаются на местном уровне. В Москве скорость самокатов планируют ограничить 25 километрами в час. В Екатеринбурге и Томске уже определили зоны, где самокаты не могут развивать скорость выше 15 километров в час. В Петербурге такую максимальную скорость решили установить для самокатов на всей территории города.

Ограничить скорость электросамокатов планировали и в Новосибирске. Но пока отложили внедрение этих мер, заявив, что «сложная многоступенчатая система управления компаниями [кикшеринга] с головным офисом в Москве негативно влияет на оперативность принятия решений и реагирования».

Сервисы по аренде электросамокатов отмечают, что уже сейчас стараются ограничивать скорость своей техники 15-25 километрами в час. По их словам, основная причина аварий — частные самокаты, владельцы которых ездят со скоростью 40-60 километров в час. Прокатные компании действительно работают в рамках существующего правового поля, сказал РБК глава экспертного центра по организации дорожного движения Probok.net Александр Шумский.

Специалисты по городскому благоустройству обращают внимание на еще одну проблему — отсутствие инфраструктуры для электросамокатов. «На российских улицах часто отказывались от велоинфраструктуры и сужали тротуары, чтобы сделать там еще одну автомобильную полосу или парковку. Дизайн автомобилецентричен, поэтому велосипедисты и самокатчики лезут на тротуар», — заявил в эфире «Эха Москвы» урбанист Аркадий Гершман.

Сервисы Urent, lite и Whoosh в разговоре с vc.ru заявили, что поддерживают часть предлагаемых властями ограничений для электросамокатов — в частности, ограничение скорости в городе до 20 километров в час и запрет парковки у станций метро и остановок. При этом любые ограничения отразятся на конечной стоимости услуг кикшеринга, предупредил издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев.

«Необходимо четко определить место и правила, где может двигаться маломощный самокат… установить размеченные на асфальте парковки с регулярностью на расстоянии 150-200 метров, законодательно ограничить максимальную скорость 20-25 километров в час и культивировать знания ПДД и культуры управления СИМ», — заявила «Русской службе Би-би-си» пресс-секретарь сервиса Whoosh Юлия Камойлик.

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