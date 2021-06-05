В Москве скорость движения на электросамокатах ограничат 25 километрами в час

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Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах в городе. Об этом заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

По словам чиновника, скорость любого самоката, который используется в городе, ограничат 25 километрами в час, так как из-за отсутствия индивидуальной защиты более высокая скорость небезопасна, в том числе, для самого водителя. В пешеходных зонах при этом электросамокаты должны будут «двигаться со скоростью пешеходного потока, не превышать ее».

Электросамокаты, едущие по проезжей части, власти Москвы планируют передать «в зону регулирования государственной автоинспекции».

Когда новые правила будут оформлены в виде правовых актов, Ликсутов не уточнил.

Опрос, проведенный исследовательским центром портала Superjob.ru, показал, что 49% россиян поддерживают идею введения ограничений для вождения электросамокатов на законодательном уровне. Против выступают 23%, еще 28% не имеют на этот счет точки зрения.

В Санкт-Петербурге за последние недели заведены несколько уголовных дел о причинении тяжкого вреда здоровью из-за наездов электросамокатов на маленьких детей. В крупнейших фирмах по прокату были проведены обыски.

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