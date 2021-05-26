В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против руководства компании, сдающей в аренду электросамокаты
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Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило в отношении руководителей компании, сдающей в аренду электросамокаты, уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности.
Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, компания сдала в аренду электросамокаты двоим мужчинам 20 и 21 года. 14 мая один из них на Невском проспекте, «двигаясь на значительной скорости», наехал на прохожего 1980 года рождения, а затем вместе с товарищем избил его. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.
«Коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые не были и предусмотрены правилами использования», говорится в сообщении СК.
Следственный комитет России отмечает, что в последнее время участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на электросамокатах. И одна из проблем — это отсутствие единых правил у компаний, предоставляющих услуги аренды такого транспорта.
В действующей редакции Правил дорожного движения водители самокатов имеют статус пешеходов. В ноябре 2020 года Минтранс РФ предложил ввести отдельные штрафы для владельцев электросамокатов за нарушение ПДД. Эти поправки пока не приняты.
В мае власти Москвы заявили, что регламентируют прокат электросамокатов и их использование в парках и общественных пространствах, в частности, ограничат скорость движения 15 километрами в час.