В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против руководства компании, сдающей в аренду электросамокаты

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило в отношении руководителей компании, сдающей в аренду электросамокаты, уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, компания сдала в аренду электросамокаты двоим мужчинам 20 и 21 года. 14 мая один из них на Невском проспекте, «двигаясь на значительной скорости», наехал на прохожего 1980 года рождения, а затем вместе с товарищем избил его. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

«Коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые не были и предусмотрены правилами использования», говорится в сообщении СК.

В действующей редакции Правил дорожного движения водители самокатов имеют статус пешеходов. В ноябре 2020 года Минтранс РФ предложил ввести отдельные штрафы для владельцев электросамокатов за нарушение ПДД. Эти поправки пока не приняты.

В мае власти Москвы заявили, что регламентируют прокат электросамокатов и их использование в парках и общественных пространствах, в частности, ограничат скорость движения 15 километрами в час.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег