Власти Москвы решили ограничить скорость электросамокатов в парках 15 километрами в час
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В Москве разрабатываются меры по регулированию движения электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Об этом ТАСС сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По словам Шапошникова, в ближайшее время правительство Москвы может разработать проект нормативного правового акта, который будет регулировать порядок передвижения на электросамокатах в городских парках и других общественных пространствах.
Предполагается, что скорость движения ограничат 15 километрами в час, а прокат электросамокатов будет доступен только в тех парках, где есть велодорожки. Передвигаться на электросамокатах можно будет только по одному.
Помимо этого, заявил Шапошников, может быть введена норма о введении максимальной скорости движения на средствах индивидуальной мобильности в 25 километров в час, а при совместном движении с пешеходами — 7 километров в час.
«Печальная статистика с участием владельцев электротранспорта растет: по данным ЦОДД Москвы, в 2020 году количество ДТП с участием СИМ по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 66%. В столице было зафиксировано 156 подобных ДТП, в них пострадали 158 человек, в том числе 85 взрослых и 73 ребенка. Следует признать, что развитие технических средств и появление новых технологий опережают нормативно-правовое регулирование», — отметил [Шапошников].
Сейчас в правилах дорожного движения пользователи электросамокатов и гироскутеров имеют статус пешеходов.
В ноябре 2020 года Минтранс РФ предложил штрафовать владельцев электросамокатов и гироскутеров за нарушение ПДД на сумму до полутора тысяч рублей. Эти поправки пока не приняты.