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В Санкт-Петербурге идут обыски в крупнейших сервисах аренды самокатов

Источник: ГСУ СК по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге следователи и полицейские проводят обыски в крупнейших сервисах аренды самокатов — Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Об этом сообщает сайт регионального управления СК.

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Как отмечает «Фонтанка», оно было возбуждено в конце мая, после того как два человека на электросамокате сначала сбили, а затем избили мужчину на Невском проспекте. 

ГСУ СК по Санкт-Петербургу

Помимо этого, сообщает СК, следствие ведется по трем случаям травмирования детей после того, как на них наехали на самокатах. По двум случаям уже возбуждены уголовные дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, еще по одному ведется доследственная проверка. 

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