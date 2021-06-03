В Санкт-Петербурге идут обыски в крупнейших сервисах аренды самокатов
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В Санкт-Петербурге следователи и полицейские проводят обыски в крупнейших сервисах аренды самокатов — Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Об этом сообщает сайт регионального управления СК.
Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Как отмечает «Фонтанка», оно было возбуждено в конце мая, после того как два человека на электросамокате сначала сбили, а затем избили мужчину на Невском проспекте.
Помимо этого, сообщает СК, следствие ведется по трем случаям травмирования детей после того, как на них наехали на самокатах. По двум случаям уже возбуждены уголовные дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, еще по одному ведется доследственная проверка.