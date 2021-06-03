В Санкт-Петербурге идут обыски в крупнейших сервисах аренды самокатов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Санкт-Петербурге следователи и полицейские проводят обыски в крупнейших сервисах аренды самокатов — Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Об этом сообщает сайт регионального управления СК.

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Как отмечает «Фонтанка», оно было возбуждено в конце мая, после того как два человека на электросамокате сначала сбили, а затем избили мужчину на Невском проспекте.

ГСУ СК по Санкт-Петербургу

Помимо этого, сообщает СК, следствие ведется по трем случаям травмирования детей после того, как на них наехали на самокатах. По двум случаям уже возбуждены уголовные дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, еще по одному ведется доследственная проверка.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег