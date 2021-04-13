«Би-би-си» получила 100 тысяч жалоб на слишком подробное освещение смерти принца Филиппа. Это рекорд в истории британского телевидения

Mauro Carraro / Cover Images / Scanpix / LETA

Британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» (BBC) получила более 100 тысяч жалоб от телезрителей и радиослушателей, недовольных изменением сетки вещания из-за смерти мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Об этом сообщили The Guardian и The Sun.

По данным The Guardian, число полученных BBC жалоб достигло 110 994. Это в истории британского телевидения. В связи с большим количеством недовольных корпорация даже разместила на своем сайте специальную форму для обращений.

Телезрители и радиослушатели в основном жаловались на то, что BBC посвятила программам про принца Филиппа слишком много эфирного времени и не оставила выбора тем, кто хотел посмотреть что-то другое. Среди недовольных подходом BBC оказались бывший ведущий корпорации Саймон Маккой, а также журналист и политик Крис Маллин. «BBC делает большую ошибку, освещая принца Филиппа в северокорейском стиле», — написал Маллин в твиттере.

«Мне жаль BBC. Если бы они не показали программы про принца, их бы обвинили в недостаточном уважении. Но, кажется, они [все равно] рассердили многих людей», — заявил источник The Sun.

В самой BBC, отвечая на вопрос издания, заявили, что «гордятся» тем, как корпорация отреагировала на смерть принца. Там отказались комментировать количество жалоб, заявив, что официально назовут их число 15 апреля.

9 апреля, в день смерти принца Филиппа, телеканалы и радиостанции BBC в Великобритании на сутки изменили свою эфирную сетку в пользу программ, посвященных мужу британской королевы, пишет The Sun. Из-за этого в эфир не вышли в том числе такие популярные шоу, как сериал «Жители Ист-Энда» и реалити-шоу «Лучший повар Америки», отмечает The Guardian.

В результате аудитория канала BBC One вечером 9 апреля снизилась на 6% по сравнению с предыдущей неделей, аудитория канала BBC Two — на 65%, сообщал Deadline со ссылкой на данные Совета по изучению аудитории вещателей (BARB) Великобритании.

Кроме BBC, сетку вещания в день смерти принца изменили и другие британские вещатели. Они тоже столкнулись со снижением аудитории. В частности, рейтинг телеканала ITV, который считается главным конкурентом BBC, вечером 9 апреля упал на 60% по сравнению с предыдущей неделей. А вот рейтинг канала Channel 5, который не стал значительно менять свою эфирную сетку, вырос на 2%, сообщил Deadline.

Ольга Корелина