Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, 9 апреля умер в возрасте 99 лет. Филипп и Елизавета прожили вместе 73 года. Муж, как подчеркивают британские СМИ, всегда был главной опорой королевы. Соболезнования в связи со смертью герцога Эдинбургского, в числе прочих, выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, поблагодаривший принца Филиппа «за выдающуюся жизнь и работу».

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