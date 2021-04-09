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«Мысли всего народа сейчас с Ее Величеством и ее семьей»
Памяти принца Филиппа, герцога Эдинбургского — супруга королевы Великобритании
2 минуты
13:44, 9 апреля 2021
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, 9 апреля умер в возрасте 99 лет. Филипп и Елизавета прожили вместе 73 года. Муж, как подчеркивают британские СМИ, всегда был главной опорой королевы. Соболезнования в связи со смертью герцога Эдинбургского, в числе прочих, выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, поблагодаривший принца Филиппа «за выдающуюся жизнь и работу».
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