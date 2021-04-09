Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте 99 лет.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался этим утром в Виндзорском замке», — говорится в твиттере Букингемского дворца.

В связи со смертью принца Филиппа в Великобритании объявлен траур, в стране приспущены государственные флаги.

imago / United Archives / Scanpix / LETA

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II не дожил два месяца до своего 100-летия. В ноябре 2020 года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своей свадьбы.

Принц Филипп перестал участвовать в официальных мероприятиях Букингемского дворца в 2017 году, сославшись на ухудшение здоровья. В середине февраля 2021 года его госпитализировали. Он провел в больнице месяц, перенеся операцию на сердце.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования по поводу кончины принца Филиппа, заявив, что вся страна скорбит вместе с королевой.

«Герцог Эдинбургский, праправнук российского императора Николая I, вызывал восхищение и будет оплакиваться многими россиянами. Пусть его душа покоится с миром», — говорится в фейсбуке посольства России в Лондоне.