Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, на балконе Букингемского дворца. Лондон, 11 июня 2011 года Antony Jones / UK Press / PA Images / Scanpix / LETA

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля в возрасте 99 лет. «Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает эту утрату», — говорится в заявлении Букингемского дворца о его кончине. Филипп не дожил два месяца до своего 100-летия. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства. В ноябре 2020 года Елизавета II и герцог Эдинбургский отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. У пары четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков, напоминает «Би-би-си».

Филипп вернулся в Виндзорский замок 16 марта после длительной госпитализации. Она произошла месяцем раньше, в середине февраля. Сначала Филиппа лечили от инфекции, затем он перенес операцию на сердце. Его здоровье постепенно ухудшалось в течение последних пяти лет: в 2017 году принц Филипп отказался от участия в публичных мероприятиях, в 2018 году перенес операцию на бедре, а в 2019 году сдал свои водительские права после аварии.

Пандемия коронавируса может серьезно повлиять на заранее разработанные планы похорон принца. Поскольку в Великобритании все еще действуют строгие ограничения на публичные мероприятия, прощание не сможет пройти в запланированной форме, отмечает The Guardian. Даже официальное уведомление о смерти принца, по традиции вывешенное на перилах Букингемского дворца, вскоре убрали, чтобы избежать скопления людей. В заявлении Букингемского дворца говорится, что объявление о порядке похорон будут сделано «своевременно». Ожидается, что состоится траурная военная процессия, гроб с телом герцога Эдинбургского будет перенесен в Королевскую часовню в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, а затем его похоронят в королевской усыпальнице во Фрогморе на территории Виндзорского замка, пишет Daily Mail.

Британский премьер Борис Джонсон и главы других государств уже выразили соболезнования в связи с кончиной герцога Эдинбургского. Британский премьер напомнил, что принц был одним из последних ветеранов, сражавшихся во Второй мировой войне — Филипп служил в британских ВМС и лично участвовал в морских боях. «Он помогал королевской семье и самой британской монархии оставаться институтом, жизненно необходимым для баланса и радости нашей жизни как нации», — добавил премьер-министр в ходе своего выступления на Даунинг-стрит. Политические партии Великобритании уже приостановили агитацию перед местными и национальными выборами, которые должны пройти в стране в мае.

Памяти принца Филиппа, герцога Эдинбургского Meduza

Принца запомнят как человека, который во всем помогал королеве, но славился бескомпромиссным юмором, пишут британские СМИ. Сам Филипп, родившийся на греческом острове Корфу, иронично называл себя «балканским принцем без особых заслуг и достоинств». Тем не менее, как заявила канцелярия Букингемского дворца, с 1952 года он самостоятельно посетил 22 219 мероприятий — не считая тех, где сопровождал королеву, пишет «Би-би-си». Эти мероприятия порой попадали на страницы прессы из-за его резких шуток: так, обсуждая мероприятия по охране природы с британскими промышленниками, принц предложил им «вырвать себе пальцы». У шотландского инструктора по вождению он поинтересовался, как тому удается заставлять местных водителей «не пить достаточно долго, чтобы сдать экзамен». Однако, по словам самого Филиппа, его главной работой было сделать так, «чтобы королева правила»; на протяжении более 70 лет он оказывал ей твердую поддержку во всем. Как отмечает The Guardian, Елизавета II, в свою очередь, по любому важному вопросу, касающемуся королевского двора, спрашивала одно: «Что думает Филипп?»

Петр Лохов