Британское радио Radio 1 Dance прервало эфир передачи «Классические танцевальные гимны с Чарли Хеджесом», чтобы объявить о смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского и супруга королевы Елизаветы II.

Радиостанция без каких-либо объявлений выключила технотрек диджея Алана Фитцпатрика «We Do What We Want» и поставила государственный гимн «Боже, храни Королеву», после которого прозвучало сообщение о кончине принца Филиппа. Переход получился настолько плавным, что слушателям сперва показалось, будто это какой-то очень необычный ремикс на национальный гимн.

Фрагмент с эфиром Radio 1 Dance выложили в соцсети — и сделали с ним еще больше танцевальных ремиксов. В ход пошло даже объявление диктора, которые отлично вписали в музыку.

Некоторые ремиксы уже стали хитом в тиктоке — и теперь пользователи танцуют под техно с сообщением о смерти принца Филиппа (и, видимо, таким образом пытаются почтить его память).

