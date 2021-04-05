Марва Элселехдар стала первой женщиной-капитаном в Египте. После этого в соцсетях распространили слухи, что это она виновата в блокировке Суэцкого канала

29-летняя египтянка Марва Элселехдар с детства любила море. Как и ее брат, она поступила в Арабскую академию науки, технологий и морского транспорта (AASTMT) в Александрии. Марва училась на факультете международного транспорта и логистики. Через какое-то время она поняла, что ей более интересен факультет морского транспорта и технологий, где обучался ее брат. Но туда принимали только мужчин.

Марва все равно подала документы о переводе на этот факультет. Перед тем, как рассмотреть ее заявку, руководитель академии поручил проверить, позволяют ли египетские законы выдать лицензию капитана женщине. Оказалось, что позволяют.

Марва успешно сдала экзамены на факультет и стала там первой женщиной — единственной среди 1200 студентов-мужчин. Она окончила учебу в 2013 году и поступила вторым помощником капитана на судно «Аида IV», которое принадлежит Египетскому управлению по морской безопасности. Оно доставляет провиант на маяк в Красном море и используется для обучения студентов AASTMT.

В 2015 году Марва как член командного состава управляла «Аидой IV», когда судно первым прошло по расширенному Суэцкому каналу. Она стала одновременно и самой молодой женщиной-капитаном, и первой женщиной-капитаном из арабских стран в этих водах.

Расширение Суэцкого канала Подарок Египта миру Что нужно знать об открытии нового Суэцкого канала

А после того, как 23 марта 2021 года контейнеровоз «Эвер Гивен» сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение по нему, в интернете поползли слухи, что именно Марва управляла судном. Хотя она до сих пор служит на «Аиде IV», уже в качестве первого помощника.

В соцсетях стал распространяться скриншот статьи Arab News о Марве. Статья была настоящей, но ее заголовок был отредактирован — и гласил, что первая женщина-капитан Египта связана с блокировкой Суэцкого канала. Эту же версию распространяли три фейковых аккаунта в твиттере, которые были созданы от имени Марвы и за несколько часов набрали по 20 тысяч подписчиков. Молодой женщине пришлось опровергать эту информацию в своем инстаграме и в СМИ.

Марва заявила BBC News, что не знает, кто и почему распространял ложь про нее. «Я подумала, что могла стать объектом нападок, потому что я успешная женщина, работающая в этой индустрии, или потому что я египтянка. Но я не знаю точно», — сказала она.

Ранее Марва говорила, что женщины составляют всего 2% от всех занятых в сфере морского судоходства и что она сталкивалась с сексизмом и во время учебы, и на работе. Например, она получала отказы от потенциальных работодателей, так как многие из них просто не хотели брать на борт женщин. «Люди в нашем обществе до сих пор не принимают идею о том, чтобы девушки долгое время работали в море вдали от своих семей», — добавила Марва в разговоре с BBC News.

Она боялась, что слухи о том, что это ее судно заблокировало Суэцкий канал, навредят ее репутации и разрушат карьеру. Но вместе с негативными комментариями она получила и много позитивных — и решила сосредоточиться на них. «Также стоит отметить, что я стала еще популярнее, чем раньше», — заметила Марва. В мае она сдает свой последний экзамен, чтобы получить полное звание капитана.

Ольга Корелина