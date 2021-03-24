Самую большую картину в мире продали за 62 миллиона долларов. Художник написал ее на основе рисунков детей из 140 стран мира

Саша Джафри на фоне «Путешествия человечества», сентябрь 2020 года Francois Nel / Getty Images

Картина британского художника Саши Джафри «Путешествие человечества» («The Journey of Humanity»), признанная самым большим в мире художественным полотном на холсте, ушла с молотка на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов.

Общая площадь полотна, разделенного на 70 частей, составляет почти 1600 квадратных метров, что сопоставимо с четырьмя баскетбольными площадками, отмечает The Guardian.

Джафри рисовал картину в течение семи месяцев, находясь на карантине в отеле Atlantis в Дубае. В ее основу легли рисунки детей из 140 стран мира, присланные художнику онлайн. На создание картины у художника ушли 1065 кисточек и 6300 литров краски.

«Путешествие человечества» официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая картина в мире.

Изначально Джафри намеревался продавать полотно по частям и таким образом выручить за него примерно 30 миллионов долларов. Однако нашелся покупатель, который захотел приобрести картину целиком. Им стал проживающий в Дубае француз Андре Абдун, имеющий свой бизнес в сфере криптовалют.

Все средства от продажи картины пойдут на благотворительность и будут разделены между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, фондами Global Gift Foundation и Dubai Cares, пишет Reuters.

«Путешествие человечества» стала второй самой дорогой работой среди ныне живущих художников. Рекорд удерживает картина английского художника Дэвида Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», которую в ноябре 2018 года продали на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке за 90,3 миллиона долларов.