Самую большую картину в мире продали за 62 миллиона долларов. Художник написал ее на основе рисунков детей из 140 стран мира
Картина британского художника Саши Джафри «Путешествие человечества» («The Journey of Humanity»), признанная самым большим в мире художественным полотном на холсте, ушла с молотка на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов.
Общая площадь полотна, разделенного на 70 частей, составляет почти 1600 квадратных метров, что сопоставимо с четырьмя баскетбольными площадками, отмечает The Guardian.
Джафри рисовал картину в течение семи месяцев, находясь на карантине в отеле Atlantis в Дубае. В ее основу легли рисунки детей из 140 стран мира, присланные художнику онлайн. На создание картины у художника ушли 1065 кисточек и 6300 литров краски.
«Путешествие человечества» официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая картина в мире.
Изначально Джафри намеревался продавать полотно по частям и таким образом выручить за него примерно 30 миллионов долларов. Однако нашелся покупатель, который захотел приобрести картину целиком. Им стал проживающий в Дубае француз Андре Абдун, имеющий свой бизнес в сфере криптовалют.
Все средства от продажи картины пойдут на благотворительность и будут разделены между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, фондами Global Gift Foundation и Dubai Cares, пишет Reuters.
«Путешествие человечества» стала второй самой дорогой работой среди ныне живущих художников. Рекорд удерживает картина английского художника Дэвида Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», которую в ноябре 2018 года продали на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке за 90,3 миллиона долларов.