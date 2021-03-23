Работу уличного художника Бэнкси под названием продали на аукционе Christieʼs за 16,758 миллиона фунтов стерлингов.

работы составлял 2,5-3,5 миллиона. Все вырученные деньги пойдут на помощь благотворительным организациям и больницам.

Как отмечает CNN, стоимость работы «Game Changer» стала рекордной для произведений Бэнкси. Предыдущий рекорд установили в 2019 году, когда работу художника «Devolved Parliament» («Переданный Парламент») продали на аукционе Sothebyʼs за 9,9 миллиона фунтов.

Бэнкси написал картину в мае 2020 года, во время локдауна из-за первой волны коронавируса, и подарил ее больнице в городе Саутгемптон. Картина сопровождалась запиской со словами благодарности медицинским работникам. Несколько месяцев — до продажи с аукциона — картина висела в самой больнице.

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