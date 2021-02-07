Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

С разницей в один день, 6 и 7 февраля 2021 года, сразу два российских федеральных министерства завели аккаунты в тиктоке. Первым об этом объявил МИД РФ. Спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила ТАСС, что завести аккаунт в TikTok дипломаты «планировали давно», но «развитие событий последних недель ускорило процесс».

Что за события — Захарова не уточнила, но это ясно из содержания первых роликов, загруженных в аккаунт МИДа. Их всего два, и оба посвящены Алексею Навальному, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Именно этот момент российские дипломаты сочли наиболее уместным, чтобы опубликовать видео с «опровержением» слов Навального, сказанных им в стриме на канале «Навальный LIVE» 13 августа 2020 года.

В этом стриме политик говорил следующее: «путинское вранье о том, что российские ученые изобрели, зарегистрировали, протестировали и готовы массово применять вакцину — оно настолько очевидно, что ничего, кроме хохота, не вызывает» (стоит отметить, что в тот момент в эффективности первой российской вакцины сомневался не только Навальный). В качестве опровержения российские дипломаты предъявили слова верховного посланника ЕС Жозепа Борреля, сказанные им во время официального визита в Москву в начале февраля 2021 года. Он сослался на результаты промежуточного исследования третьей фазы, опубликованные в журнале Lancet, и поздравил российских ученых с успехом, выразив надежду, что Европейское агенство по лекарственным средствам сможет зарегистрировать вакцину.

Аудитория тиктока, кажется, не оценила усилия МИД по информационной работе в этой соцсети. Один из самых популярных комментариев (почти две тысячи лайков на момент публикации) ко второму ролику звучит так: «Алексей Навальный настолько никому не нужный блогер, что ради него МИД России заводит аккаунт в тиктоке. И на это уходят наши налоги? Займитесь делом». Другие комментаторы в основном требуют освободить Навального и других политзаключенных.

Без политических заявлений, но тоже достаточно своеобразно запустился официальный тикток МЧС — для «популяризации культуры безопасности среди населения». Пресс-релиз на сайте ведомства обещает «челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица». Пока что самое запоминающееся из четырех видео, опубликованных в канале ведомства, — стойка на руках с упором на лезвия двух топоров в исполнении пожарного из Находки Анатолия Долецкого. А «челлендж» от МЧС предлагается такой: загни один палец, если звонил в МЧС, два — если тушил пожар и так далее.

Алексей Ковалев