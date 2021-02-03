Здравствуйте, Саша, Артем, Даниил, Лев, Маша, Полина, Александра. Каждого из вас хочется назвать по именам, потому что за этими именами вы — неповторимые люди, каждый со своими мечтами. Но для них вы просто «бойцы», им не важно, как вас зовут. Бойцы унизительного аттракциона — боев без правил. Хулиганить в толпе легко, но отвечать придется по закону. Этим командирам наплевать на судьбы рядовых. Ваши ценности — это разменная монета для них, вас используют. Соратники Навального в разговорах со спонсорами даже называют вашу цену — но деньги достанутся дирижерам, а вы будете рисковать жизнью. Они вас обрабатывают через тикток — он стал призывным пунктом. Там вы начинаете смотреть видео про кошечек, а вам вклинивают призывы к митингам, по типу 25-го кадра. И многие поддаются — особенно темпераментные люди и те, кому хочется испытать себя. Знаете, почему ваши родители обходят митинги стороной? Еще Черчилль говорил, что тот, кто в зрелости не стал консерватором, не имеет мозгов. Ваши родители тоже были революционерами в 90-е — и к чему это привело? Возраст с 14 до 25 лет медики называют временем формирования мужской роли защитника, но где искать идеалы? Похож ли на настоящего мужчину тот, и не в меру словоохотлив? Сомнительно. И без этого есть диалог общества с властью, все не так плохо, а дальше будет только лучше. И, кстати, в США за митинги вообще сажают на 10 лет.

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Григорий Левченко Фото в анонсе: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube