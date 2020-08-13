Опрос в «Справочнике врача»: только четверть врачей готовы прививаться от коронавируса вакциной института Гамалеи. О ее регистрации объявил Путин

52% врачей, опрошенных в приложении «Справочник врача», сообщили, что не готовы прививаться от коронавируса вакциной, которую разработал институт Гамалеи. Еще 23% сказали, что сомневаются. Готовы прививаться новой вакциной примерно 24% опрошенных.

На вопрос, почему они не согласны использовать вакцину, врачи в основном отвечали, что она была создана за слишком короткий срок, и данных о ее эффективности и безопасности недостаточно.

В опросе приняли участие 3040 человек. Его результаты передали в редакцию «Медузы».

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины, разработанной институтом Гамалеи. Он назвал вакцину эффективной и заявил, что она «формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки». По словам Путина, вакцину испытала на себе одна из его дочерей.

В действительности вакцина института Гамалеи находится на начальном этапе разработки. Она не прошла широкомасштабных клинических исследований, а в научных журналах нет никаких публикаций о результатах ее испытаний.

Подробно о вакцине института Гамалеи Вижу новости, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Она правда первая? Когда я смогу привиться?