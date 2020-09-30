МИД России заявил о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах. Там четвертый день продолжаются бои Армения и Азербайджан говорят о двух тысячах погибших и раненых

Дом, разрушенный в боях между Арменией и Азербайджаном. 30 сентября 2020 года Азиз Каримов / AP / Scanpix / LETA

Армения и Азербайджан заявили о более чем двух тысячах убитых и раненых в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана сообщило утром 30 сентября, что Армения потеряла до 2300 убитыми и ранеными с момента обострения . Минобороны Армении утверждает, что азербайджанские военные приписали армянской армии собственные потери за сутки. Бои в зоне конфликта продолжаются, обе стороны сообщают о гибели мирных жителей и уничтожении военной техники противника.

Грузия предложила провести переговоры в Тбилиси об урегулировании конфликта. «В наши общие интересы входит, чтобы как можно скорее был установлен мир в регионе», — заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария. Ранее к прекращению огня призывали Россия (она предлагала выступить в качестве посредника и организовать переговоры в Москве), США, страны Евросоюза и международные организации, в частности, ООН и ОБСЕ.

Баку назвал бессмысленными призывы к диалогу со стороны отдельных стран. «Призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны. Это делают международные организации, ООН, и мы это, естественно, принимаем, это делает ОБСЕ, так как и у них есть мандат. А те, кто просто говорит „начните диалог, а мы поможем“, то для этого нет необходимости. Сейчас момент истины», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, если международное сообщество не может заставить правительство Армении вывести войска из Карабаха, «азербайджанский солдат их остановит и выведет со своих территорий, справедливость восторжествует». Ранее о неуместности переговоров в сложившейся ситуации — до прекращения огня — говорила и Армения.

Российский МИД заявил о переброске боевиков из Сирии и Ливии в зону карабахского конфликта. При этом министерство не уточнило, какая из сторон конфликта это делает. Ранее об участии в боях иностранных наемников говорили и Азербайджан, и Армения — обвиняя друг друга.

По утверждению правительства Армении, наемников отправляет Турция. Посол Армении в России Вардан Тоганян говорил, что из Сирии в Нагорный Карабах переброшены «около четырех тысяч боевиков». Президент Азербайджана Ильхам Алиев отрицал эту информацию и настаивал, что Турция оказывает Азербайджану «только моральную поддержку». Министерство обороны Азербайджана заявляло, в свою очередь, что среди погибших с армянской стороны «имеется большое число этнических армян-наемников из Сирии и различных стран Ближнего Востока».

Диаспоры Армении и Азербайджана призвали соотечественников, живущих в Москве, «проявить сдержанность». «Нельзя допустить переноса напряженной ситуации на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов», — говорится в совместном заявлении диаспор двух стран, которое опубликовала мэрия Москвы. Несколько месяцев назад, во время предыдущего обострения карабахского конфликта, армяне и азербайджанцы устраивали погромы и массовые драки в Москве.

Из программы Московского кинофестиваля исключили фильм о карабахском конфликте. Речь идет о картине «Врата в рай», которая рассказывает о фронтовых операторах, освещавших боевые действия в Нагорном Карабахе в 1990-е годы. Организаторы фестиваля объяснили свое решение мерами предосторожности. «Во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая», — сказал программный директор фестиваля Кирилл Разлогов.

Ольга Корелина