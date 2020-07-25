Армяне и азербайджанцы устроили погромы и массовые драки в Москве. Конфликт двух диаспор обеспокоил ФСБ

Около двух недель назад обострились отношения Баку и Еревана. Между Арменией и Азербайджаном уже 30 лет существует конфликт из-за Нагорного Карабаха — территории, которую считают своей и та, и другая страна. 12 июля на границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения и обстрелы, в результате погибли в общей сложности около 20 человек. Страны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. Россия призвала Армению и Азербайджан к диалогу и заявила о готовности выступить посредником в мирных переговорах.

Ночью 24 июля в Москве начались стычки между армянами и азербайджанцами. Выходцы из двух стран подрались в районе Марьино. По данным телеканала «360», азербайджанцы останавливали автомобили с армянскими номерами и били людей в них. Массовые потасовки также произошли у метро «Братиславская» и на пересечении улиц Люблинская и Нижние Поля в Марьино, сообщил источник «Интерфакса». Сопредседатель «Объединения армян России» Давид Тоноян рассказал РБК, что утром более десятка его соотечественников в разных районах Москвы обнаружили, что их машины повреждены. Кроме того, по словам Тонояна, минимум пятеро армян подверглись нападениям, одного из них ранили ножом. «Требовали сказать, что [Нагорный] Карабах — это азербайджанская земля», — сказал Тоноян. В свою очередь представители азербайджанской диаспоры заявили о нападении на ресторан «1001 ночь».

Конфликт Армян и Азербайджанцев в Москве на Братиславской улице Сергей Шумаков

Днем 24 июля конфликты продолжились. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в районе Саларьево группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. Конфликт также возник в ресторане «Армянский дом» у метро Саларьево — по данным Baza, там разбили стекла и избили администратора. Кроме того, как написала Baza, вечером 24 июля семеро мужчин в масках напали на азербайджанский ресторан «Бакинский дворик» на Мосфильмовской улице, а также на принадлежащую азербайджанцам автомойку, расположенную в том же здании. Нападавшие выбили в заведениях окна. В результате конфликтов 24 июля были задержаны более 30 человек. Возбуждены уголовные дела о разбое и хулиганстве.

25 июля в Петербурге полиция задержала больше 60 азербайджанцев и армян. Таким образом полицейские хотели предупредить возможность возникновения в городе драк между представителями двух диаспор. Они объясняют задержанным, что «выяснять отношения между народами лучше на границе конфликтующих государств», пишет «Фонтанка».

Союз армян России сообщил о встрече в ФСБ из-за стычек с азербайджанцами. Встреча прошла в управлении ФСБ по Москве и Московской области. В сообщении союза армян говорится, что начальник управления Андрей Яценко озвучил «консолидированную позицию» силовиков, пообещав, что все причастные к стычкам «будут очень и очень жестко наказаны», а вопрос находится «на личном контроле руководства страны». Объединение призвало соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. Вице-президент Союза азербайджанцев России Ильнур Гусейнов выступил с аналогичным призывом. Он добавил, что в стычках пострадали более 30 азербайджанцев, и призвал армянскую сторону объяснить своей молодежи, «что нельзя вдесятером нападать на одного».

До этого армяне жаловались, что выходцы из Азербайджана закрыли свои рынки и торговые сети для армянских товаров. 18 июля посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что водителям более чем 50 фур с армянской продукцией не позволили разгрузить товар на московском рынке «Фуд Сити», который принадлежит азербайджанцам. Сотрудников армянского посольства администрация рынка «выпроводила силой», добавил он. Власти Армении предложили фурам перевезти свои товары на другие точки продаж под Москвой. 19 июля Тоганян сообщил об урегулировании конфликта с «Фуд Сити». Однако уже через четыре дня он рассказал, что армянские товары исчезли из торговых центров сети «Твой дом», которая принадлежит уроженцу Азербайджана Аразу Агаларову. По словам посла, с прилавков пропали консервы, минеральная вода и алкоголь. «При этом все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане», — отметил Тоганян.

Ольга Корелина