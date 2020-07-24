В Москве произошла массовая драка между армянами и азербайджанцами. На границе этих стран недавно обострилась обстановка
Источник: 360 Подмосковье
Надежный источник
В Москве в ночь на 24 июля произошла массовая драка между армянами и азербайджанцами, сообщает телеканал «360 Подмосковье».
По данным телеканала, группы азербайджанцев останавливали автомобили с армянскими номерами и били людей, находившихся в них.
В полиции сообщили, что после драки в районе Марьино были задержаны 13 человек, количество дерущихся источник ТАСС оценил в 20 человек. Ведомство начало проверку.
В середине июля на границе Армении и Азербайджана произошли несколько боестолкновений, в которых погибли несколько десятков человек.
Посол Армении в Москве заявлял, что на фоне эскалации конфликта армянам запрещают торговать на продуктовых рынках города, контролируемых азербайджанцами. Официально власти отвергали эту информацию.