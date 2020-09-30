Азербайджан заявил о более двух тысячах убитых и раненых армянских военных в Карабахе. Ереван ответил, что это потери Баку за сутки

Потери армянской стороны в Нагорном Карабахе с момента возобновления составляют до 2300 убитыми и ранеными, объявило утром 30 сентября Минобороны Азербайджана.

В ведомстве утверждают, что также уничтожили около 130 армянских танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских установок, около 25 систем противовоздушной обороны, шесть командных пунктов управления и пять складов боеприпасов.

Армянская сторона не подтверждает эти сведения. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в фейсбуке, что азербайджанские военные приписывают армянским собственные потери за последние сутки.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что с армянской стороны в боях погиб 81 человек, ранения получили 120 военнослужащих.

По сведениям Еревана, с начала боевых действий Баку потерял убитыми 790 военнослужащих и 1,9 тысячи ранеными. Также уничтожены 137 азербайджанских танка, 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет Ан-2.

Азербайджанская сторона сведений о своих потерях не предоставляла.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября — обе стороны обвинили друг друга в провокациях и начале наступления по линии соприкосновения. Бои в регионе продолжаются четвертые сутки. В связи с обострением конфликта в обеих странах введено военное положение.