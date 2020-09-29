Ильхам Алиев, президент Азербайджана: 27 сентября Армения подвергла артиллерийскому обстрелу наши населенные пункты и боевые позиции. Только среди мирного населения погибли 11 человек, в том числе двое детей. Это была спланированная военная провокация: премьер Армении Никол Пашинян ( ) хочет отвлечь внимание от внутренних проблем. Мы были вынуждены ответить. Третьи сутки идут бои. Турция оказывает нам только моральную поддержку. Боевики из Сирии в конфликте не участвуют, это фейк армянской пропаганды. О каких переговорах может идти речь, если Пашинян публично говорил, что «Карабах — это Армения, и точка»? Армения стремится сорвать переговорный процесс, чтобы сохранить статус-кво в Карабахе. Нас это не устраивает.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: 27 сентября Азербайджан начал военную агрессию против Нагорного Карабаха, а спустя три дня стал бомбить села на территории Армении. Есть жертвы среди военных и гражданских. Эта операция была спланирована во время военных учений Азербайджана и Турции. Военными действиями руководят высокопоставленные турецкие военнослужащие. Турция вербует наемников в Сирии и перевозит в Азербайджан. Мы воспринимаем это как войну, объявленую армянскому народу. Международное сообщество должно осудить агрессию Азербайджана и Турции. Трудно говорить о переговорах, когда идут военные действия. Сначала нужно остановить насилие.

Полную версию интервью обоих лидеров можно посмотреть тут.

Пересказала Ольга Корелина