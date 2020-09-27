Добровольцы собираются на улицах Еревана после объявления всеобщей мобилизации в Армении. 27 сентября 2020 года Melik Baghdasaryan / Photolure / Reuters / Scanpix / LETA

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Кто его спровоцировал, не ясно. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и эскалации насилия.

Утром в воскресенье представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что столица Степанакерт и другие населенные пункты подверглись массированному обстрелу из систем залпового огня «Град» со стороны Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские войска начали наступление на Нагорный Карабах.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило, что вооруженные силы Армении «осуществили масштабные провокации», обстреляв села и позиции азербайджанской армии в прифронтовой зоне. В связи с этим в Баку приняли решение о проведении контрнаступательной операции. В боях задействованы танковые подразделения при поддержке ракетно-артиллерийских войск и авиации.

В Армении из-за обострения в Карабахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. О таких же мерах заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. В Азербайджане в свою очередь сказали, что не видят необходимости во всеобщей мобилизации, поскольку армия страны укомплектована. Позднее парламент Азербайджана принял решение о вводе военного положения в ряде регионов страны.

Баку объявил, что в ходе противостояния в Нагорном Карабахе армия прорвала линию обороны армянских военных и взяла под контроль семь сел на линии соприкосновения. В Минобороны Армении назвали эти данные информационной провокацией. Степанакерт утверждает, что ситуация на границе контролируемая, а заявления о прорыве являются абсолютной ложью. По данным Еревана, в ходе столкновений Азербайджан потерял четыре вертолета, 15 беспилотников, десять танков и БМП. В Баку это не подтверждают.

Кадры подбитой азербайджанской военной техники в Карабахе, распространенные Минобороны Армении

Обе стороны сообщают, что в результате обстрелов и военных действий есть погибшие и раненые, их число уточняется. Помимо населенных пунктов на линии соприкосновения обстрелу подвергся город Варденис на северо-востоке Армении, утверждают в Минобороны республики. В Нагорном Карабахе заявили, что в воскресенье погибли как минимум десять военнослужащих и двое мирных жителей, еще десятки ранены. В Баку рассказали о девяти раненых в результате армянских обстрелов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая по государственному телевидению, заявил, что в ходе операции в Карабахе был «нанесен большой урон живой силе и военной технике противника». По его словам, военная провокация Армении была спланированной, и Ереван к ней давно готовился. Алиев выразил уверенность, что контрнаступательная операция «положит конец оккупации азербайджанских территорий».

Представители многих зарубежных стран уже выступили с призывом остановить столкновения в Нагорном Карабахе. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в воскресенье срочные телефонные переговоры со своими армянским и азербайджанскими коллегами, призвав стороны конфликта «немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал выступить на стороне Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. Пашинян призвал международное сообщество удержать Турцию от вмешательства в конфликт.

Предыдущие серьезные обстрелы на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько человек, произошли в середине июля. После этого столкновения между армянами и азербайджанцами стали происходить за пределами двух стран, в том числе в Москве.