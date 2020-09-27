Пашинян потребовал удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт

Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы не допустить вовлечения Турции в карабахский конфликт. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в воскресенье со специальным обращением к нации из-за очередного обострения в Нагорном Карабахе.

«Мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия. Война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечение Турции в конфликт», — цитирует его слова ТАСС.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября. Обе стороны начали боевые действия, обвиняя друг друга в провокациях и обстрелах приграничных территорий.

На фоне обострения президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и тот пообещал в случае необходимости выступить в карабахском конфликте на стороне Баку.