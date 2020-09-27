Азербайджан ввел частичное военное положение в стране вслед за Арменией

Парламент Азербайджана на внеочередном заседании в воскресенье принял решение о введении военного положения в ряде городов и регионов страны, сообщает РИА Новости.

В частности, в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и ряде других городов будет введен комендантский час.

Ранее о введении военного положения объявили власти Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Обновлено. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил решение парламента о введении военного положения с полуночи 28 сентября. Комендантский час в городах будет действовать также с 28 сентября — с 21:00 до 6:00.

Утром 27 сентября стало известно об обстреле Степанакерта и других населенных пунктов Нагорного Карабаха. Военные Армении и Азербайджана начали боевые действия, обвинив друг друга в провоцировании конфликта.

В непризнанной республике заявили, что за день погибли 16 военнослужащих и еще более 100 получили ранения. В Баку сообщили о ранении 14 мирных жителей из-за армянских обстрелов.