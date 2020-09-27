В Армении объявлено военное положение и мобилизация из-за обстрелов в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за обстрелов в районе .

Ранее об аналогичных мерах объявил и президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

Утром 27 сентября представители республики сообщили, что столица Степанакерт и другие населенные пункты Нагорного Карабаха подверглись массированному обстрелу со стороны Азербайджана. В свою очередь в Баку заявили о провокации со стороны вооруженных сил Армении, обстрелявших позиции азербайджанских военных. В результате обе стороны начали боевые действия. Ереван сообщал, что подбил два азербайджанских вертолета и три танка. Азербайджан в свою очередь заявил, что уничтожил 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений ПВО Армении.

В Карабахе в результате утренних обстрелов погибли двое мирных жителей, еще десятки получили ранения. Кроме того, погибли около десяти военнослужащих непризнанной республики.

Азербайджан также заявляет о жертвах среди гражданского населения и военных, пока не уточняя их число. По данным генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов с армянской стороны ранения получили как минимум шестеро человек. В то же время в Баку отмечают, что не видят необходимости во всеобщей мобилизации, поскольку армия страны достаточно укомплектована.

В Ереване заявили, что азербайджанские военные также нанесли ракетный удар по армянским позициям в направлении города Вардениса, расположенного на северо-востоке Армении.

Российский МИД выступил с призывом к сторонам конфликта «немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации».