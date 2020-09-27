Столицу Нагорного Карабаха обстреляли из систем «Град». В непризнанной республике объявлено военное положение

Обновлено. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет, сообщает «Интерфакс».

Утром 27 сентября город Степанакерт и другие населенные пункты Нагорного Карабаха подверглись обстрелу из систем залпового огня «Град». Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян.

Стороны в Нагорном Карабахе — Армения и Азербайджан — обвинили друг друга в очередной эскалации насилия в регионе.

По данным Минобороны Азербайджана, около 6:00 вооруженные силы Армении «осуществили масштабные провокации» и подвергли интенсивному обстрелу села и позиции азербайджанской армии в прифронтовой зоне. Ведомство заявило, что среди мирного населения есть убитые и раненые. Их число уточняется.

В связи с этим азербайджанские войска начали контрнаступательную операцию по всему фронту, в ходе которой на разных направлениях были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений ПВО Армении.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах.

По данным пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, военным удалось сбить два вертолета и три беспилотника азербайджанских воздушных сил, а также уничтожить три танка. В Баку подтвердили, что был сбит один вертолет. Его экипаж жив.

Предыдущие обстрелы на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков человек, произошли в середине июля. После этого столкновения между армянами и азербайджанцами стали происходить за пределами двух стран, например, в Москве.

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