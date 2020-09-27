Путин: нужно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел в воскресенье телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу резкого обострения ситуации в зоне . Беседа состоялась по инициативе армянской стороны, заявили в Кремле.

«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — сообщила пресс-служба президента РФ.

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