Армянские медики оказывают первую помощь раненному жителю Нагорного Карабаха. 27 сентября 2020 года МИД Армении / Reuters / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: В Карабахе бои продолжились ночью, продолжаются и сейчас, несмотря на звучавшие призывы мировых лидеров к прекращению огня. И стороны продолжают друг друга обвинять в эскалации, приводят разные оценки о том, кто вообще начал и кто заинтересован в конфликте. Есть ли в Кремле, действительно, понимание, кто был инициатором противостояния и кто может быть в этом заинтересован?

Дмитрий Песков: Вы знаете, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и, конечно, выполняя роль такого готового посредника в урегулировании — а такая готовность была подчеркнута и акцентирована на самых различных уровнях — сейчас очень важно в первую очередь именно прекратить боевые действия, а не разбираться с тем, кто прав, кто виноват. И Россия всегда занимала равновзвешенную позицию, и поэтому именно эта позиция дает России возможности использовать свое влияние или использовать свои традиционно добрые отношения с обеими странами — и с Азербайджаном, и с Арменией, для того, чтобы урегулировать этот конфликт.

«Говорит Москва»: Не усматривают ли в Кремле, что обострение конфликта в этом регионе было спровоцировано намеренно, чтобы каким-либо образом повлиять на Россию дополнительно к ситуации с Белоруссией и к предполагаемому отравлению Алексея Навального? Не усматривают ли такой связи в Кремли?

Дмитрий Песков: Нет, не усматривают.

РИА Новости: На выходных состоялся телефонный разговор [Путина] с премьером Армении. Планируются ли такие же контакты с азербайджанской стороной?

Дмитрий Песков: При необходимости они, конечно же, состоятся. Но я еще раз хочу повторить, что с самых первых часов после возобновления военных действий министр Лавров, собственно, вступил в постоянный контакт со своими коллегами.

РИА Новости: Господин Пашинян сказал о том, что они допускают возможность признания Ереваном независимости Карабаха. Как в Москве относятся к такому варианту?

Дмитрий Песков: В настоящее момент мы призываем все стороны — и прежде всего стороны конфликта — к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии по сути военного столкновения.

РИА Новости: Со стороны Армении звучат большие претензии к Турции. Ереван обвиняет Анкару в том, что она подстегивает этот конфликт. Не планируется ли в этой связи телефонного разговора с господином Эрдоганом?

Дмитрий Песков: Вчера были контакты по линии министерства иностранных дел с Анкарой. Поэтому здесь тоже российская сторона находится в полном контакте.

«Эхо Москвы»: Считают ли в Кремле, что Российской Федерации нужно как-то усилить свою военную готовность в регионе, учитывая то, как эскалируется ситуация? Предпринимаются ли здесь какие-то шаги?

Дмитрий Песков: В каком контексте, для чего, вы считаете, это необходимо делать?

«Эхо Москвы»: Я не считаю, что это необходимо делать, я спрашиваю, считают ли это необходимым в Кремле?

Дмитрий Песков: Понятно. Мы сейчас о военных опциях не говорим. Мы сейчас говорим о том, что все страны должны приложить усилия для незамедлительной остановки военных столкновений.

«Эхо Москвы»: То есть ни о каком приведении в боевую готовность российских войск речи не идет?

Дмитрий Песков: Здесь я не военный специалист, поэтому воздержусь от комментария.