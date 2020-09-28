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Бои в Нагорном Карабахе. Кадры съемок с армянской и азербайджанской стороны
1 минута
10:03, 28 сентября 2020
В Нагорном Карабахе 27 сентября возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. В боях применяется в том числе артиллерия и тяжелая техника. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях и наступлении по линии соприкосновения, а также заявляют о своих успешных ответных действиях и сотнях погибших военнослужащих противника.
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