Бои в Нагорном Карабахе. Кадры съемок с армянской и азербайджанской стороны

В Нагорном Карабахе 27 сентября возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. В боях применяется в том числе артиллерия и тяжелая техника. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях и наступлении по линии соприкосновения, а также заявляют о своих успешных ответных действиях и сотнях погибших военнослужащих противника.