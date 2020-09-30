Организаторы Московского кинофестиваля исключили из внеконкурсной программы показ фильма «Врата в рай» Дживана Аветисяна, посвященного в Нагорном Карабахе.

Как рассказал «Интерфаксу» программный директор фестиваля Кирилл Разлогов, это было сделано в качестве меры предосторожности.

«Картина исключена в связи с тем, что напрямую связана с Карабахом, с армяно-азербайджанским конфликтом, с военными действиями (…) Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха, мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая (…) Это такая мера предосторожности по отношению к картине, которая напрямую связана с Карабахом», — сказал он.

Фильм «Врата в рай» рассказывает о фронтовых операторах, которые освещали боевые действия в Нагорном Карабахе в 1990-е годы.

По словам Разлогова, ранее к организаторам обращался посол Азербайджана в РФ с требованием исключить картину из программы фестиваля, но ему отказали. Разлогов также пообещал показать ленту на следующем фестивале, «если конфликт утихнет хотя бы до уровня перемирия».

42-й Московский кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября. В его конкурсной программе участвуют 13 фильмов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном — обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и начале наступления по линии соприкосновения. В связи с обострением конфликта в обеих странах введено военное положение.

В июле на границе Армении и Азербайджана произошло еще одно обострение, в результате которого погибли несколько десятков человек. После этого столкновения между армянами и азербайджанцами стали происходить за пределами двух стран, в том числе в Москве.