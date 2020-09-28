В Нагорном Карабахе второй день подряд продолжаются бои. Армения и Азербайджан говорят о сотнях погибших и раненых Главное, что произошло за последние сутки
В Нагорном Карабахе 28 сентября продолжились бои между войсками Армении и Азербайджана. И Ереван, и Баку заявляют о собственных успехах и о поражениях противника. Сколько солдат погибли в боях, неясно — стороны конфликта выступают с противоречащими друг другу заявлениями о сотнях погибших и раненых в рядах противника и гораздо меньшем количестве собственных жертв. Данных из независимых источников о потерях нет. Сообщается и о жертвах среди мирных жителей, но сколько их — тоже неизвестно. Между тем посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что прорабатывается возможность эвакуации населения региона по гуманитарным коридорам в случае дальнейшего обострения конфликта (позже он сказал, что его слова неправильно интерпретировали и речь идет не об эвакуации, а о подготовке достаточного количества бомбоубежищ в Степанакерте).
Армения обвиняет Турцию в прямом участии в конфликте. Анкара поддерживает Азербайджан — но официально только на словах. МИД Армении со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» заявил, что Турция рекрутирует и перебрасывает в Азербайджан «иностранных террористов», а также поставляет союзнику специалистов и вооружение, в том числе беспилотники и военные самолеты. Турецкие власти обвинения отвергают — советник президента Реджепа Эрдогана заявил РИА Новости, что Анкара пока не видит необходимости отправлять военных в Карабах. В своих заявлениях турецкие власти выражают публичную поддержку Азербайджану. Еще 27 сентября Реджеп Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву и заявил, что «Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном», а на следующий день потребовал от Армении «уйти с оккупированных территорий» и возложил на нее ответственность за конфликт.
Обе стороны конфликта говорят о наемниках из Сирии, воюющих на стороне противника. Посол Армении в России Вардан Тоганян утром в интервью «Эху Москвы» утверждал, что с оккупированных Турцией территорий на севере Сирии в Нагорный Карабах переброшены «около четырех тысяч боевиков». В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, со ссылкой на разведданные утверждает, что среди погибших противников «имеется большое число этнических армян-наемников из Сирии и различных стран Ближнего Востока».
МИД России призвал стороны к «максимальной сдержанности». Министерство подчеркнуло, что сдержанность необходима в том числе в риторике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «боевые действия должны быть незамедлительно прекращены» и что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта. «Россия всегда занимала взвешенную позицию, именно эта позиция дает России возможность использовать свое влияние и традиционно добрые отношения с обеими странами — и с Азербайджаном, и с Арменией», — сказал Песков. В то же время, в самом Нагорном Карабахе выразили уверенность, что Россия должна оказать поддержку Армении как союзнику по ОДКБ. «Россия является союзником Армении и можно было бы ожидать более сильной поддержки, как, к примеру, делает Турция по отношению к своему союзнику Азербайджану», — сказал глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян.
Другие страны также призывают Армению и Азербайджан начать переговоры. Посольство США в Баку выразило обеспокоенность происходящим и заявило, что Вашингтон «решительно осуждает эскалацию насилия». Правительство Германии охарактеризовало ситуацию как «очень опасную» и также призвало к немедленному прекращению огня. Президент Франции Эммануэль Макрон, пообщавшийся с главами Армении и Азербайджана по телефону, заявил, что Париж делает все возможное для возобновления диалога. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал от обеих сторон сделать все от них зависящее, чтобы избежать новой войны.