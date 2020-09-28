В Нагорном Карабахе второй день подряд продолжаются бои. Армения и Азербайджан говорят о сотнях погибших и раненых Главное, что произошло за последние сутки

Житель Нагорного Карабаха в своем доме, пострадавшем от обстрела. 28 сентября 2020 года Ваграм Багдасарян / EPA / Scanpix / LETA

В Нагорном Карабахе 28 сентября продолжились бои между войсками Армении и Азербайджана. И Ереван, и Баку заявляют о собственных успехах и о поражениях противника. Сколько солдат погибли в боях, неясно — стороны конфликта выступают с противоречащими друг другу заявлениями о сотнях погибших и раненых в рядах противника и гораздо меньшем количестве собственных жертв. Данных из независимых источников о потерях нет. Сообщается и о жертвах среди мирных жителей, но сколько их — тоже неизвестно. Между тем посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что прорабатывается возможность эвакуации населения региона по гуманитарным коридорам в случае дальнейшего обострения конфликта (позже он сказал, что его слова неправильно интерпретировали и речь идет не об эвакуации, а о подготовке достаточного количества бомбоубежищ в Степанакерте).

Армения обвиняет Турцию в прямом участии в конфликте. Анкара поддерживает Азербайджан — но официально только на словах. МИД Армении со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» заявил, что Турция рекрутирует и перебрасывает в Азербайджан «иностранных террористов», а также поставляет союзнику специалистов и вооружение, в том числе беспилотники и военные самолеты. Турецкие власти обвинения отвергают — советник президента Реджепа Эрдогана заявил РИА Новости, что Анкара пока не видит необходимости отправлять военных в Карабах. В своих заявлениях турецкие власти выражают публичную поддержку Азербайджану. Еще 27 сентября Реджеп Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву и заявил, что «Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном», а на следующий день потребовал от Армении «уйти с оккупированных территорий» и возложил на нее ответственность за конфликт.

Бои в Нагорном Карабахе Meduza

Обе стороны конфликта говорят о наемниках из Сирии, воюющих на стороне противника. Посол Армении в России Вардан Тоганян утром в интервью «Эху Москвы» утверждал, что с оккупированных Турцией территорий на севере Сирии в Нагорный Карабах переброшены «около четырех тысяч боевиков». В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, со ссылкой на разведданные утверждает, что среди погибших противников «имеется большое число этнических армян-наемников из Сирии и различных стран Ближнего Востока».

МИД России призвал стороны к «максимальной сдержанности». Министерство подчеркнуло, что сдержанность необходима в том числе в риторике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «боевые действия должны быть незамедлительно прекращены» и что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта. «Россия всегда занимала взвешенную позицию, именно эта позиция дает России возможность использовать свое влияние и традиционно добрые отношения с обеими странами — и с Азербайджаном, и с Арменией», — сказал Песков. В то же время, в самом Нагорном Карабахе выразили уверенность, что Россия должна оказать поддержку Армении как союзнику по ОДКБ. «Россия является союзником Армении и можно было бы ожидать более сильной поддержки, как, к примеру, делает Турция по отношению к своему союзнику Азербайджану», — сказал глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян.

Другие страны также призывают Армению и Азербайджан начать переговоры. Посольство США в Баку выразило обеспокоенность происходящим и заявило, что Вашингтон «решительно осуждает эскалацию насилия». Правительство Германии охарактеризовало ситуацию как «очень опасную» и также призвало к немедленному прекращению огня. Президент Франции Эммануэль Макрон, пообщавшийся с главами Армении и Азербайджана по телефону, заявил, что Париж делает все возможное для возобновления диалога. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал от обеих сторон сделать все от них зависящее, чтобы избежать новой войны.

Григорий Левченко