В Москве избили Егора Жукова. 22-летний блогер и ведущий «Эха Москвы», который получил известность в прошлом году как , подвергся нападению недалеко от своего дома на улице Ращупкина. Сообщалось, что нападавших было двое, они скрылись на самокатах. У Жукова диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался.

Возбуждено уголовное дело о побоях. Жуков сам обратился в полицию. «Имущественный вред мне не причинен, однако у меня разбито лицо, я очень плохо себя чувствую. Считаю, что нападавшие покушались причинить тяжкий вред моему здоровью, с этой целью нанесли множественные удары по моей голове, в том числе после того, как я упал на землю», — сказано в заявлении Жукова, которое опубликовала «Новая газета».

Жуков подробно рассказал о нападении. «Первый удар пришелся в затылок, меня повалили на землю. Били исключительно по лицу. Ударов было много, сориентироваться было невозможно, поэтому никаких характеристик внешнего вида нападавших я не запомнил. <…> Из деталей единственное, что запомнил, — это звук остановки самоката перед первым ударом. Но тут, скажу честно, мне могло показаться», — говорится в посте, который от имени активиста выложил телеграм-канал «Команда Жукова».

Жуков связал нападение со своей общественной деятельностью. «Это точно политика. Самая настоящая российская политика образца 2020 года», — процитировала его слова «Команда Жукова». Адвокат пострадавшего Мурад Мусаев в разговоре с Znak.com подчеркнул, что причиной избиения не мог быть личный или бытовой конфликт. «Нападение мы связываем с публичной, политической и журналистской деятельностью Жукова», — сказал Мусаев.

В СПЧ попросили главу МВД взять нападение на Жукова под особый контроль. «Есть основания полагать, что оно совершено именно из-за журналистской деятельности Егора», — заявила постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов. Члены комиссии отметили, что нападения на журналистов в России «расследуются крайне медленно, вяло» и зачастую безрезультатно, «что недопустимо в правовом государстве».

Кремль призвал не связывать избиение Жукова с нападениями на других оппозиционеров и, в частности, с Алексея Навального. «Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, собственно, почему избили этого молодого человека. Но мы знаем, что соответствующие проверки проводят наши правоохранители, поэтому, наверное, будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Месяц назад Жукова уже пытались избить. Первое нападение произошло поздно вечером 24 июля. Тогда двое неизвестных тоже подкараулили Жукова у его дома. Активист сумел сбежать и почти не пострадал, полиция отказалась возбудить дело. Жуков связывал случившееся со своими высказываниями о в Хабаровске и новом губернаторе Хабаровского края Михаиле Дегтяреве. После второго нападения Жуков предположил, что «те же самые ребята… решили закончить начатое».

За несколько часов до второго нападения Жуков заявил об отчислении из магистратуры Высшей школы экономики (ВШЭ). По словам активиста, сотрудница приемной комиссии неофициально рассказала ему, что договор расторгли «по указке сверху». ВШЭ объяснила отчисление закрытием профиля «Искусство кино», на который был зачислен Жуков.

Ольга Корелина