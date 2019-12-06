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Три года условно за видео в ютьюбе. Как судили Егора Жукова — и как его встречали после приговора

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Кунцевский районный суд Москвы 6 декабря вынес приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, обвиняемому в публичных призывах к экстремистской деятельности. Жуков получил три года условно. К суду, где выносили приговор, пришли сотни человек. После приговора Жуков поблагодарил всех за поддержку и призвал помочь другим обвиняемым по «московскому делу». Суды в Москве 6 декабря вынесли еще три приговора фигурантам дела, возбужденного после акций протеста в Москве: Павел Новиков получил штраф 120 тысяч рублей, Владимир Емельянов — два года условно, Никита Чирцов — один год колонии.
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