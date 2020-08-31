В Москве избили Егора Жукова. Возбуждено уголовное дело

Обновление. Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье «Побои» после избиения Егора Жукова.

Фигурант «московского дела», блогер и ведущий «Эха Москвы» вечером 30 августа был избит у своего дома в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале «Команда Жукова».

На 22-летнего Егора Жукова напали двое человек, затем они уехали на самокатах. Он обратился с заявлением в отдел МВД по Можайскому району Москвы.

Врачи скорой помощи диагностировали у Жукова сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщил ТАСС пресс-секретарь «Команды Жукова» Стас Топорков. Пострадавшего отвезли в 67-ю больницу Москвы, чтобы сделать МРТ. Сообщалось, что его госпитализировали, но главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что врачи отпустили Жукова домой.

Полиция Москвы начала проверку по заявлению неназванного молодого человека. Источник РИА Новости уточняет, что речь идет о Жукове. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Побои».

27 июля двое человек в масках пытались напасть на Егора Жукова возле его дома, но тогда он скрылся от нападавших, не получив серьезных травм.