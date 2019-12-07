Многое из того, что было сказано в последнее время про меня, было на самом деле сказано про ту позицию, в которой я находился, и про мое поколение. Но я постараюсь оправдать доверие. Само по себе получение диплома абсолютно не важно, но я хочу закончить обучение в департаменте политологии и сохранить близость к студенческому коммьюнити. В моих планах политика и работа с тем, что происходит сейчас в стране. То, что происходило в Москве летом, было обычной аппаратной игрой и попыткой одних групп надавить на другие. Так быть не должно. Все эти чиновники и силовики на наши деньги работают. Я не хочу быть разменной монетой в их играх. Я хочу, чтобы их судьбы были разменной монетой в зависимости от того, эффективно они нам помогают или нет. Россию очень часто называют путинской, потому что Путин в свое время хотя бы постарался с ней поговорить, пусть даже не ответил ни на один вопрос. Оппозиции тоже нужно перестать вариться в собственном котле и сделать последний шаг до нации, которую объединяют общие ценности — ответственность и любовь. Я сознательно хочу сохранить в себе юношеский максимализм и дальше верить в то, что преграды можно преодолеть по щелчку пальцев. Потому что часто это оказывается реалистично. — человек, оказавший на меня очень сильное влияние, сказал: «То, во что люди верят, это на самом деле не то, что они произносят, а то, как они себя ведут, как они свою веру в делах реализовывают». Я не хочу, чтобы кто-то почувствовал себя на том месте, где я был.

Пересказал Дмитрий Карцев Фото в анонсе: Евгений Фельдман для «Медузы»