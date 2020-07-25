В Москве напали на Егора Жукова

На студента Высшей школы экономики и бывшего Егора Жукова напали в Москве. Об этом Znak.com сообщил глава «Команды Егора Жукова» Евгений Овчаров.

Нападение произошло 24 июля около полуночи. Двое неизвестных напали на Жукова возле подъезда его дома.

«Егор поставил „блок“ первому удару, а после этого успел скрыться. Сейчас он в безопасности», — рассказал Овчаров.

В телеграм-канале «Команда Жукова» появилось видеообращение Жукова. Он заявил, что серьезно не пострадал (в ролике видно, что у него поцарапана рука). «Передаю привет Дмитрию Низовцеву и Сергею Наумову. Видимо, в списке „титушек“ после них находился я», — сказал Жуков.

Журналиста и ведущего ютьюб-канала «Штаб Навального в Хабаровске» Дмитрия Низовцева избили после шествия в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала 23 июля.

24 июля координатор «Открытой России» Сергей Наумов, приехавший в Хабаровск для освещения протестов, заметил за собой слежку и вступил в драку с преследователями. Те в итоге скрылись.