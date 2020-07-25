В Хабаровске прошла 15-я по счету акция в поддержку Сергея Фургала Она снова побила рекорд численности. Новый губернатор края ее проигнорировал

Игорь Волков / AP / Scanpix / LETA

В Хабаровске прошла 15-я по счету несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края . Как и во время предыдущих акций, жители города собрались на площади Ленина, прошли шествием по центральным улицам и снова вернулись на площадь. Они скандировали лозунги «Свободу», «Пока мы едины — мы непобедимы», «Это наш край», а также «Долой царя», «Россия, просыпайся» и «Путина в отставку». Также появилось много лозунгов против нового губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, например, «Чемодан — вокзал — Самара» и «На чужой край рот не разевай». Акция продолжалась около четырех часов. Полиция митингующим не препятствовала.

Возможно, это была самая массовая из всех акций в поддержку Фургала, которые тоже били городские рекорды по числу участников. Но оценки сильно разнятся. Как сообщила корреспондент «Медузы» в Хабаровске, на улицы вышло примерно на треть больше людей, чем в прошлую субботу. Хабаровское издание DVhab.ru написало, что их было около 15-20 тысяч. Координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин оценил число участников в 40 тысяч, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров — не менее чем в 50 тысяч. В соцсетях писали о 95 тысячах протестующих, но DVhab.ru считает эту оценку завышенной. Мэрия Хабаровска сообщила, что в акции участвовали около 6500 человек.

Акция протеста в Хабаровске 25 июля Анастасия Якорева, «Медуза»

Менее многочисленные акции в поддержку Фургала прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре. Как пишет «ОВД-Инфо», во Владивостоке на центральную площадь вышли около 600 человек, троих участников акции задержали. В Комсомольске-на-Амуре прошло шествие, к которому присоединились около тысячи человек, колонну митингующих возглавила молодая женщина верхом на лошади с флагом Хабаровского края в руке. К протестующим вышли мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник и председатель городской думы Владимир Гинзбург (оба представляют ЛДПР). «Вы молодцы, такого не видел еще Дальний Восток», — сказал Жорник. Он добавил, что «ценит порыв» протестующих, но призвал их не забывать о безопасности в период пандемии.

Новый губернатор Хабаровского края на выходных уехал из города. Врио главы региона Михаил Дегтярев, которого президент назначил на смену Фургалу на этой неделе, пока так и не пообщался с протестующими — несмотря на то, что они неоднократно призывали чиновника выйти к ним. Сначала Дегтярев ссылался на большой объем работы, а позже заявил, что не будет общаться с теми, «кто кричит под окнами». На выходных он решил отправиться в рабочую поездку по Хабаровскому краю. «У меня всего два дня, когда я могу проехать по краю», — заявил Дегтярев накануне субботнего митинга.

Шествие по улицам Хабаровска 25 июля Анастасия Якорева, «Медуза»

Прибывших в Хабаровск членов «Открытой России» хотели отправить на карантин. За несколько часов до начала акции в гостиницу к исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову, нескольким координаторам организации и политологу Александру Кыневу пришли полицейские. Они потребовали от них отправиться в обсерватор на 14 дней, объяснив это контактами с зараженными коронавирусом. Постановления об изоляции членов «Открытой России» выписала лично главный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева. Кыневу и Пивоварову удалось выйти из гостиницы, а вот координатора «Открытой России» Дениса Ибрагимова забрали в обсерватор.

Ольга Корелина