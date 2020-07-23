Ведущего ютьюб-канала «Штаб Навального в Хабаровске» избили после трансляции шествия в поддержку Фургала

Журналиста и ведущего ютьюб-канала «Штаб Навального в Хабаровске» Дмитрия Низовцева избили после шествия в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала 23 июля. О нападении Низовцев рассказал в твиттере, внимание на это обратила «Медиазона».

Как полагают в хабаровском штабе Навального, журналисту «отомстили за репортажи с митингов».

Акции в поддержку теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. Фургала задержали 9 июля, ему предъявили обвинение в организации покушений и убийств в 2004-2005 годах. Фургал находится в московском СИЗО «Лефортово», его арестовали до 6 августа.

От должности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин освободил Фургала 21 июля.