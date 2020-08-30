Егор Жуков сообщил об отчислении из магистратуры ВШЭ «по указке сверху»

Фигуранта «московского дела» отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления. Об этом сам Жуков сообщил в видео на ютьюб-канале «Команда Жукова».

По словам Жукова, его приняли в магистратуру Школы дизайна ВШЭ на профиль «Искусство кино: режиссура и драматургия». Он оплатил обучение, «а дальше начались выкрутасы».

Договор на обучение с Жуковым заключили 27 августа, соответствующее письмо он, по его словам, получил в 19:27. «Но уже в 20:49, то есть примерно через полтора часа, мне приходит другое письмо. В нем сообщается, что договор со мной расторгнут», — рассказал Жуков.

Как утверждает блогер, сотрудница приемной комиссии НИУ ВШЭ на условиях анонимности сообщила ему, что договор расторгли «по указке сверху» (все цитаты по «ОВД-Инфо»).

Жукова исключили из вуза Команда Жукова

ВШЭ 28 августа объявила, что профиль «Искусство кино» закрыли. «Творческая команда преподавателей, на которую мы рассчитывали как на ядро профиля, не сможет присоединиться к команде Школы дизайна по независящим от университета обстоятельствам», — объяснил это решение вуз.

Жукову предложили вернуть деньги или пройти собеседование по другому профилю Школы дизайна, добавляет «ОВД-Инфо». Жуков решил забрать деньги.