«Ребята, извините, пожалуйста» Чиновник из Витебска заставил избирком изменить протокол голосования в пользу Лукашенко. Глава комиссии это подтвердил

Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Глава избирательной комиссии на одном из участков в Витебске подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой местный чиновник заставляет членов избирательной комиссии переписать итоговый протокол голосования на выборах президента Беларуси в пользу Александра Лукашенко.

Запись 10 августа опубликовал ютьюб-канал Belarus Lives Matter, у которого около 900 подписчиков. Указывалось, что записан разговор, который произошел 9 августа между членами избирательной комиссии участка № 25 в Октябрьском районе Витебска и главой этого района Сергеем Сташевским.

Как фальсифицировались результаты выборов 9 августа в Витебске Belarus Lives Matter

Из записи следует, что на участке победила Светлана Тихановская. Но членов избирательной комиссии заставляли составить новый итоговый протокол голосования, в котором большинство голосов будет у Александра Лукашенко, а у Тихановской останется максимум 20%.

«У меня есть к вам очень жесткое предложение — изменять протокол и менять кардинально цифры между кандидатом. Значит, готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточно много людей проголосовало <…> Но у нас есть другие задачи и другие проблемы, которые нам нужно решать», — говорит на записи глава района.

Члены комиссии начинают возражать, некоторые отказываются подписывать протокол. «Почему нашими руками надо делать это дерьмо?» — возмущается один из них. На что чиновник отвечает: «Еще раз говорю: сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность. Коллеги, еще раз говорю: вы молодцы, вы коллектив, высказали свою позицию, я вас уважаю. Но сегодня надо сделать по-другому».

В результате, судя по аудиозаписи, избирательная комиссия переписала итоговый протокол. Тем ее членам, которые не хотели его подписывать, Сташевский говорил, что они «могут почувствовать себя очень плохо и покинуть помещение избирательного участка»; тогда в протоколе будет написано, что человек заболел, и ему не нужно будет ничего подписывать.

В конце записи женский голос спрашивает: «А вы спите спокойно?» Мужской голос говорит: «Ребята, извините, пожалуйста».

Как выяснил Tut.by, аудиозапись была сделана в школе № 44 на улице Фрунзе в Витебске. Подлинность записи изданию анонимно подтвердили члены комиссии. Кроме того, в разговоре с «Радио Свобода» глава избирательной комиссии, директор школы Сергей Питаленко сказал, что узнает свой голос на записи.

Он подтвердил, что члены комиссии вынуждены были написать в протоколе те цифры, «которые продиктовали». По словам Питаленко, сфальсифицированный протокол подписали не все члены комиссии, но сам он был среди тех, кто подписал. На вопрос, правда ли, что именно Сташевский заставил комиссию переписать протокол, Питаленко ответил, что «на аудио все есть».

«Тут все закручивается очень серьезно, кто знает, чем это закончится. Но поддержка со всех сторон, выпускники пришли. Я хочу просто переждать этот всплеск, я честно скажу, что не знал про эту аудиозапись. Посмотрим, как будут развиваться события, будет меня это касаться или обойдется», — сказал Питаленко.

Получить комментарий у Сташевского журналистам не удалось.

По предварительным данным ЦИК Беларуси (окончательные результаты еще не подведены), на выборах 9 августа действующий президент Александр Лукашенко получил около 80% голосов избирателей, самый популярный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около 10%. При этом независимые наблюдатели сообщили о тысячах нарушений, а белорусские СМИ публиковали фотографии десятков протоколов с избирательных участков, где победила Тихановская. Она не признала итоги выборов и потребовала их пересмотра. 10 августа Тихановская уехала в Литву — как утверждал ее штаб, под давлением властей Беларуси. В Беларуси после выборов начались массовые акции протеста, которые продолжаются пятый день подряд.

Ольга Корелина