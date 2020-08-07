Явка на выборах президента Белоруссии за три дня превысила 20%. Наблюдатели сообщили о тысячах нарушений

За первые три дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии проголосовали 22,47% , сообщает «Белта» со ссылкой на ЦИК страны.

Наблюдатели за выборами из общественной кампании «Честные люди» заявили, что в Белоруссии в первый день голосования, 4 августа, данные о явке были завышены . ЦИК отчитывался о явке 4,98% в первый день досрочного голосования.

Независимые наблюдатели отметили, что всего за первые два дня зарегистрировали больше трех тысяч нарушений.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось 4 августа и продлится до 8 августа. Основной день голосования назначен на 9 августа.

Высокая явка на досрочном голосовании, считают эксперты, следящие за честностью выборов, может быть одним из признаков фальсификации результатов.

В Белоруссии перед выборами звучали призывы игнорировать досрочное голосование. Белорусская республиканская коллегия адвокатов опубликовала специальное заявление, в котором назвала такие призывы незаконными.