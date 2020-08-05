ЦИК Белоруссии сообщил о явке почти 5% в первый день досрочного голосования на выборах президента. Наблюдатели говорят о нарушениях

4 августа, в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии, явка составила 4,98%, сообщил ЦИК.

Больше всего избирателей, решивших проголосовать досрочно, было в Гомельской области (7,55%). В Минске, по данным ЦИК, правом голоса уже воспользовались 4,77% внесенных в список избирателей.

Независимые наблюдатели, в свою очередь, сообщают о нарушениях в первый день досрочного голосования. В частности, Юлия Локоткова, наблюдающая за ходом голосования на одном из избирательных участков в Минске, пишет в фейсбуке, что «явка по данным комиссии и наблюдателей расходится в 2, 3 и 4 раза». О нарушениях сообщается и в треде к ее посту.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии будет проходить до 8 августа. Основной день голосования — 9 августа.

Высокая явка на досрочном голосовании, как неоднократно указывали независимые организации, следящие за прозрачностью и честностью выборов, может быть одним из признаков фальсификации. В Белоруссии перед выборами звучали призывы игнорировать досрочное голосование. ЦИК республики опубликовал специальное заявление, в котором назвал такие призывы незаконными.

На пост президента Белоруссии в очередной раз баллотируется Александр Лукашенко. Его основным соперником среди прошедших регистрацию кандидатов считается Светлана Тихановская.