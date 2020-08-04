Белорусским СМИ запрещено проводить опросы о рейтинге президента. Они спросили читателей о кино. Угадаете, сколько набрал «Одинокий мужчина»?

В июне в Белоруссии под угрозой штрафа запретили СМИ проводить политические опросы, в том числе о рейтинге президента страны Александра Лукашенко. Это произошло после появления мема «Саша 3%», ставшего популярным после онлайн-опросов, в которых за Лукашенко на выборах президента оказались готовы проголосовать только 3%.

Но, кажется, белорусские СМИ нашли выход. 3 августа, меньше чем за неделю до президентских выборов, издание Tut.by провело в соцсетях опрос о том, какие фильмы разных лет будут интересны читателям. В телеграме на выбор дали пять лент, за названиями которых, предположительно, скрыты определенные кандидаты в президенты. Так, «Одинокий мужчина» Тома Форда — это Александр Лукашенко, а «Три женщины» Роберта Олтмена — это и представители Вероника Цепкало и Мария Колесникова, которые объединились с ней.

Предполагается, что фильм «Андрюша» отсылает к кандидату Андрею Дмитриеву, «Анна» — к Анне Канопацкой, а «Че» — к Сергею Череченю.

Судя по результатам опроса, фильм «Три женщины» интересен 67% проголосовавших, а «Одинокий мужчина» — 3%.

В похожем опросе в твиттере Tut.by дал на выбор только два фильма: за «Трех женщин» проголосовали 71,2%, а «Одинокий мужчина» получил немногим больше 3% — 4,7%.

Ранее похожую тактику применяли на выборах президента Украины, представляя результаты экзит-полов: в одном из них Владимира Зеленского заменили на «Зеленого человечка», Юлию Тимошенко — на «Коктейль Ю-1960», а Петр Порошенко стал ликером «Шоколадный Заяц». В другом случае Порошенко остался «шоколадным ликером», а Зеленский стал «Зебровкой».