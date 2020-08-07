Донат Сорокин / ТАСС

6 марта в Среднеуральском женском монастыре, который удерживает лишенный сана схиигумена Сергий (Романов), умерла 15-летняя девочка Марина. Источник издания 66.ru рассказал, что она жила в монастырском «хосписе», а причиной ее смерти стало онкологическое заболевание. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что Марина была в монастыре вместе с родителями, и подтвердил версию смерти от естественных причин: «Заболевание, там криминала нет». Тем не менее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства смерти ребенка.

В Среднеуральском монастыре много лет работает неофициальный хоспис. Его обитатели получают в первую очередь «духовное кормление»

«Хоспис» в Среднеуральском монастыре работает девять лет, в нем 24 койки для пациентов. В июне 2020 года живущая в монастыре матушка Фотинья рассказывала агентству ЕАН, что в обители это место предпочитают называть домом для ухода за тяжелобольными людьми: официального статуса хосписа у него нет, «Роспотребнадзор не приезжает». Тем не менее в монастыре стараются, чтобы он соответствовал стандартам для хосписов. Сестры, которые ухаживают за пациентами, имеют медицинское образование, а при необходимости обращаются к врачам из близлежащих городов. При этом, по словам матушки Фотиньи, пациенты «хосписа» получают в первую очередь «духовное кормление».

Схимонах Сергий и сам не раз говорил, что в Среднеуральском женском монастыре живут тяжелобольные люди. «В монастыре больницы нет. Я принимаю онкологических больных четвертой стадии, от которых отказались врачи. Поддерживаю их исповедью и причастием», — недавно сказал он. Многие его сторонники верят, что он способен излечивать раковых больных, пишет «Комсомольская правда». В частности, участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, который начал ездить к Сергию из-за рака у своей тещи, говорил про Среднеуральский монастырь: «Люди излечиваются, из них выходят бесы, слепые прозревают, калеки выздоравливают, раковые встают на ноги».

У умершей девочки была опухоль мозга. Она прожила в монастыре семь месяцев — хотя врачи отводили ей два

В июне представитель Сергия Всеволод Могучев выложил видео с 15-летней Мариной и ее родителями Василием и Натальей. Мать девочки рассказала, что год назад у Марины обнаружили опухоль головного мозга. Родители лечили дочь и в Кемеровской области (там они жили), и в Москве, но в итоге врачи развели руками. «Мне хорошие люди подсказали, что есть Среднеуральский женский монастырь и есть батюшка отец Сергий. Я понятия не имела, что это такое, я даже была некрещеная. Мы покрестились буквально за день и приехали сюда», — сказала Наталья. По ее словам, это произошло в феврале. В монастыре дочь «стала улучшаться», ходила на богослужения и привязалась к Сергию.

«Без батюшки мы можем ее потерять» / Семья из Кемерово про схиигумена Сергия (Романова) Всеволод Могучев

6 августа, после того как о смерти Марины написали СМИ, схимонах записал видео с участием ее родителей и врача-онколога, который, по словам Сергия, наблюдал за девочкой в монастыре. Родители и священник заявили, что врачи давали Марине полтора-два месяца жизни, а в обители она прожила семь месяцев. Онколог Виктор Щипицын (в видео его фамилия не названа, ее сообщили СМИ) заверил, что вылечить девочку было нельзя, но ей оказывали всю необходимую паллиативную помощь, в том числе за счет средств монастыря. По словам Щипицына, анализы не выявили у девочки инфекций, в том числе коронавируса, а ее смерть наступила из-за «генерализации опухоли».

Участники видео заявили, что уже через полчаса после смерти Марины новость об этом появилась в СМИ. В монастырь приехала полиция, Следственный комитет. Правоохранители якобы возбудили уголовное дело и решили провести вскрытие девочки. «Какое уголовное дело, не понимаю вообще, о чем речь», — растерянно сказал на видео отец девочки. Схимонах возмутился намерением провести вскрытие («Вы нелюди, что ли? И совести у вас нет? И чести нет? Что вы хотите в раковой опухоли найти?») и связал внимание правоохранительных органов с желанием «политического и духовного руководства» закрыть монастырь.

⚡ Спекуляция на смерти ребенка ❗ / Рассказывает схиигумен Сергий Романов, родители девочки и врач Всеволод Могучев

Позже в СК опровергли информацию о возбуждении уголовного дела, но заявили, что по факту смерти девочки проводится проверка. Ее предварительные результаты показали, что ребенок умер «из-за тяжелого заболевания». Но в рамках проверки назначено вскрытие, чтобы установить точную причину смерти. СК подчеркнул, что в данном случае посмертное исследование тела законно.

Бывший схиигумен Сергий недавно лишился сана за отрицание коронавируса. Но у него все равно много сторонников

Сергий — один из самых популярных священников на Урале, известный своими консервативными взглядами. Весной 2020 года он заявил, что «проклинает» тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии коронавируса. Екатеринбургская епархия временно отстранила его от проведения церковных таинств и служб и рекомендовала удалиться в скит. Сергий отказался повиноваться. При поддержке казаков он захватил основанный им же Среднеуральский женский монастырь и отстранил настоятельницу. Его лишили сана схиигумена и оштрафовали на 90 тысяч рублей за фейки о коронавирусе.

В конце июня сторонники Сергия напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала в Среднеуральский монастырь для съемок фильма про священнослужителя. Этот фильм вышел в конце июля. В нем бывшие послушники монастыря рассказали о случаях насилия в детстве. Собчак опубликовала открытое обращение к главам СК и Генпрокуратуры, а также к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой проверить слова бывших послушников монастыря и возбудить уголовные дела. Кузнецова пообещала, что тоже попросит Генпрокуратуру и СК проверить Среднеуральский монастырь.

Ольга Корелина