Схиигумен Сергий, захвативший монастырь, лишен сана

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии лишил сана запрещенного в служении схиигумена Сергия, ранее захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом.

«Низвергнуть схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, из священного сана», — цитирует РИА Новости решение церковного суда. Священнослужителя признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Отец Сергий, как и в прошлый раз, на заседание суда не явился.

«Отцу Сергию предписано не покидать территорию Иоанно-богословского мужского монастыря», — сообщил E1.ru протоиерей, представитель Екатеринбургской епархии Максим Миняйло. Он отметил, что «в мирном духе Среднеуральский монастырь вернется под управление епархии».

Решение епархиального суда должен утвердить патриарх Кирилл. Отец Сергий может подать апелляцию в общецерковный суд в Москве.

Один из самых известных священников на Урале схиигумен Сергий в мае был запрещен в служении из-за радикальных взглядов на эпидемию COVID-19. 16 июня схиигумен при поддержке казаков захватил Среднеуральский женский монастырь — основанную им обитель — и отстранил настоятельницу.

27 июня сторонники схиигумена Сергия напали на съемочную группу Ксении Собчак на территории Среднеуральского монастыря. Собчак приехала туда, чтобы расследовать случаи насилия над подростками-послушниками. Во время нападения режиссеру-документалисту, бывшему журналисту «Медузы» Сергею Ерженкову сломали кисть.