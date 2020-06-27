Под Екатеринбургом напали на съемочную группу Ксении Собчак. Она приехала снимать фильм о схиигумене Сергии, захватившем женский монастырь

На съемочную группу телеведущей Ксении Собчак напали в Свердловской области на территории Среднеуральского женского монастыря. Собчак приехала на Урал для съемок фильма о запрещенном в служении схиигумене Сергии, захватившем этот монастырь. При нападении пострадали двое человек: режиссер-документалист, бывший журналист «Медузы» Сергей Ерженков, а также бывший послушник монастыря Филипп, сопровождавший съемочную группу. Ерженкову вывихнули руку, у него отобрали видеокамеру. После вмешательства полиции камеру вернули, но, по словам Ерженкова, весь отснятый материал с нее удалили.

На съемочную группу напали после проникновения на территорию монастыря. Представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев сообщил E1.ru, что съемочная группа «пыталась прорваться в монастырь с тыльной стороны, через огороды», минуя блокпосты, установленные на въезде. Сергей Ерженков , в свою очередь, рассказал, что съемочная группа попала на территорию монастыря «с другой стороны» вместе с одной из бывших послушниц, собиравшейся посетить могилу своей духовной матери.

Собчак опубликовала видео нападения в монастыре. На записи видно, что пока одни сторонники священника просили пришедших покинуть территорию, другие напали на Ерженкова и Филиппа. На записи также показана перепалка Собчак с женщиной в монашеской одежде. В какой-то момент женщина схватила Собчак за руку, та запнулась и упала на землю, после чего заявила, что ее ударили.

Ксения Собчак снимает фильм об издевательствах над детьми в монастыре. Собчак утверждает, что бывшие послушники монастыря рассказали о том, как их в подростковом возрасте избивали за провинности. По ее словам, бывший послушник Филипп сообщил, что его «избивали кабелем и по три дня морили голодом». Сам Филипп сказал журналистам, что послушников «избивали, наказывали едой, запирали в железном вагоне». Также о побоях сообщила другая бывшая послушница Христина (по другим данным, Кристина).

Среднеуральск: бывшие прихожане об отце Сергие ПРОИСШЕСТВИЯ ОПЕРАТИВНО

Представитель схиигумена Сергия назвал случившееся «качественной провокацией». Всеволод Могучев утверждает, что Собчак пыталась сорвать богослужение. Произошедшее, по его мнению, призвано популяризировать фильм, который готовит Собчак. E1.ru при этом отмечает, что Могучев пытался помешать прибывшим журналистам поговорить как с самой Собчак, так и с двумя бывшими послушниками, героями ее фильма.

Схиигумен Сергий — один из самых известных священников на Урале и ковид-диссидент. В мае его запретили в служении из-за радикальных взглядов на эпидемию COVID-19. 16 июня схиигумен на фоне конфликта с Русской православной церковью захватил Среднеуральский женский монастырь — основанную им обитель — и отстранил настоятельницу. Сергия поддержали казаки, в том числе те, кто участвовал в боевых действия на Украине. Ранее священника вызвали на церковный суд из-за того, что он ослушался патриарха Кирилла, а полиция усмотрела в одной из его проповедей признаки экстремизма.

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Александр Бакланов