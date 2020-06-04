В словах священника, «проклявшего» тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса, нашли разжигание ненависти

В проповеди уральского схиигумена Сергия (Романова), который называл распространение коронавирусной инфекции «псевдопандемией», нашли признаки возбуждения ненависти или вражды. Об этом со ссылкой на МВД Свердловской области сообщает ТАСС.

«В действиях указанного лица усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ („Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“)», — цитирует агентство ответ ведомства жителю Екатеринбурга Михаилу Томаткину, который обратился в полицию.

Экспертизу проводил региональный Центр «Э», итоги проверки отправили в прокуратуру для решения об административном деле.

Идет ли речь о какой-то конкретной проповеди Сергия или о нескольких, ТАСС не уточняет. По данным Znak, Томаткин жаловался на проповедь, опубликованную 26 мая. В ней Сергий рассказывает, будто эпидемия «специально срежиссирована для чипизации населения», пишет Znak.

По его мнению, жителям России предложат «вакцины с чипом», которые «для масс будут смертельны», а управлять этим будет «искусственный интеллект без жалости и сострадания» (цитаты по Znak.com).

В апреле Сергий в другой проповеди «проклял» тех, кто закрывает храмы во время эпидемии COVID-19, назвал коронавирус несуществующим и призвал «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку».

В конце мая Екатеринбургская епархия запретила схиигумена Сергия в служении, а за месяц до этого запретила ему проповедовать.