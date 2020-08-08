15-летняя девочка, скончавшаяся в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, умерла из-за тяжелого заболевания, сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ссылаясь на результаты вскрытия.

В СК отметили, что при осмотре на теле девочки нашли «незначительное» телесное повреждение, которое «не имеет криминального характера».

15-летняя девочка с опухолью мозга умерла 6 августа в «хосписе» монастыря, который удерживает (Романов). Сразу после ее смерти СМИ сообщили, что девочка умерла от онкологического заболевания. В тот же день глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства смерти ребенка.